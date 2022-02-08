知名天團「五月天」成員冠佑於2006年結婚後，便與老婆陸續生下2名女兒「小玫瑰」與「小薔薇」，其中小女兒在本月7日迎接13歲生日，冠佑也罕見發文替女兒慶生並公開合照，引起網友熱烈討論。

除了工作以外，對於私下生活相當低調的冠佑，昨日罕見於臉書粉絲團上PO出一張與小女兒「小薔薇」的合照，並感性發文表示「一早小薔薇問我：爸爸你知道今天我很開心嗎?你有話對我説嗎？看著眼前13歲的女兒身高171公分，心想希望妳們都不要長大，然後不要太早談戀愛」，最後還不忘加上TAG「#不要太早談戀愛#學長退散」文中充滿了父親對女兒的疼愛及不捨。

而照片中，小薔薇雖戴著口罩，仍遮擋不了一雙水光光的大眼睛與清新氣質，網友看到照片及逗趣的內文後，紛紛歪樓留言「記得生活中沒有其他歐爸，只有冠佑把拔」、「還有留意學弟」、「生日快樂，哈哈，學長退散，那學弟可以嘛？13歲這樣超高的耶~基因真好」、「女兒好漂亮」、「生日快樂~~終於明瞭爸爸的緊張了」、「要先防阿信叔叔」、「結果沒有防到學弟」、「冠佑爸爸攬牢牢」。

事實上，大女兒「小玫瑰」14歲生日時，冠佑也曾PO出照片並發文表示「請記得妳已經擁有全天下最愛妳的人，以後也只會有一個哥，那就是冠佑哥，學校外或學校內的男生們，不論你們喜不喜歡我的女鵝，都謝謝你們，她已擁有最美好的愛了」，同樣引起網友熱議，直呼「世界上沒有一個男生敢說自己的愛比爸爸還多，爸爸的愛不可衡量」。