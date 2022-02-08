小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。7日上市運輸類指數上漲19.23點，漲幅8.56％，居台股之冠，長榮、陽明及萬海亮燈漲停。據了解，陽明及萬海日前已跌破年線，投資人信心潰散，僅剩長榮守年線未跌破，但政府護盤心態明顯，股市派對尚未結束，資金7日點火成功及中實戶搶進，三檔7日全面守住年線。

【1】中實戶回籠 航海王大復活

挾著五大利多，航空、海運股7日上演報復性反彈，尤其航海王大復活，長榮、陽明及萬海同步亮燈漲停，去年熱絡交易氣氛再度被點燃，顯示中實戶全面回籠，金虎年開紅盤當日長榮集團更拿下「虎虎生風」大獎，長榮、長榮航難得出現攜手亮燈漲停的榮景。

【2】官股連八買 最寵電子

內資法人躍升台股領頭羊，投信7日大買23.55億元力挺開紅盤行情外，官股單日亦大買台股30.9億元、連續八日買超355.02億元；反倒是散戶搶短氣焰冷卻，現股當沖比下滑至29.81％，創下近十個月來新低水位。

【3】曾看衰神山只有580元 大摩喊買台積目標價曝

台股開紅盤重磅升評登場！摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電評價散發吸引力，足夠讓市場跳脫2022年電子產業下行風險疑慮，長線又有資本支出干擾降低，以及蘋果與英特爾擴大委外代工加持，升評「優於大盤」，並將推測合理股價調高到780元。

【4】DRAM合約價 第二季吹漲風

為了維持DRAM事業穩定獲利，三大DRAM廠去年下半年嚴控資本支出，今年上半年沒有新增產能開出，預期第一季位元出貨成長會明顯放緩，合約價跌幅收斂，在ODM／OEM廠及通路商手中庫存明顯下降之際，現貨價緩步攀升，業者看好第二季合約價可望上漲逾5％。

【5】俄烏危機升溫 油價上看100美元

反應國際油價走高，沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）全面調漲歐、亞、美客戶的原油售價，凸顯沙油（Aramco）仍看好油價需求維持強勁。投行策略師普遍認為，在俄烏危機升溫與需求看旺下，布蘭特期油將挑戰100美元。