高雄1名老翁前年行經小港區中山四路時因超速遭測速照相機拍下、挨罰1800元，他事後不服提出該路段是12線道，而照相機設在同向快慢車道的分隔島上，他當時在快車道最內側，根本看不到警告標示，一審法院認為確實可能因「路太寬」而未注意標示，判撤銷罰單，但二審法院則認為不能僅憑照片認定路面寬廣，判發回地院重新調查。

判決書指出，該名73歲老翁在前年3月開車行經小港區中山四路與金福路路口時，因超速24公里遭測速照相機取締，警方開罰1800元；不過老翁認為該測速照相機的位置設置在快慢車道的分隔島上，他當時是行駛在快車道最內側，根本看不到照相機，上訴提出警方投機設置照相機，實屬不道德，盼法院判撤銷罰單。

高雄地院一審認為，依處罰條例第7條之2第3項規定，非固定式科學儀器超速取締應在100 公尺至300 公尺間有明顯標示，而該路段是12線道，南北向有分隔道、快慢道有安全島，認為老翁確實有可能因「路太寬」而未注意警告標誌，因此裁定撤銷罰單。

不過高雄市交通局也提出上訴，認為當時是白天，且老翁右側無其他車輛擋住視線，理應能看見標誌；二審高雄高等行政法院認為，一審判決認定「路面寬廣」卻未經由專家鑑定或勘驗現場判定「寬廣程度」，一審僅依現場照片就認定寬廣，不符合正當程序，因此廢棄原判決，發回高雄地院重新調查。