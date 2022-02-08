行政院昨（7）日晚間突然發布採訪通知，定今日上午10時舉辦「日本食品輸入管制措施」記者會，雖然總統府發言人張惇涵日前稱「多數國人期待台灣走向世界」，但不少網友聞訊後反而炸鍋，紛紛大罵「以前民進黨打死反對的，現在全開放了！」

行政院今日10時將舉辦「日本食品輸入管制措施」記者會，包括行政院發言人羅秉成、行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮及農委會主委陳吉仲等人均會出席。

雖然政府稱把關標準會比國際標準更為嚴格，將秉持回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格及為民眾食安把關等3原則，同時還會有配套措施，包括「禁止特定產品進口」、特定品項須有輻射安全證明加產地證明的雙證等，希望讓民眾安心，但事實上民眾早在2018年針對核食議題進行過公投，且有779萬人認為政府應維持禁止開放。

此次行政院「突襲」的舉動也驚動許多網友，在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》等網媒平台都有不少網友留言批評，部分單則更有超過1000則討論且多數表達不滿，有網友說「不要核四要核食？」「以前民進黨打死反對的，現在全開放了～」、「嘴裡喊著『愛台灣』騙選票，做的卻是『賣台灣』禍害子孫」、「一個無法為人民設想的政府，是該揭竿起義了」、「擋了核四卻要吃核食，綠色選民盲從害人不淺」。