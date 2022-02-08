美國之音報導，伊利諾伊州北區的聯邦法庭當地時間7日公布了一項聯邦起訴書，指控一家中國電信公司串謀盜竊商業秘密。起訴書稱，一家電信公司與總部位於芝加哥的摩托羅拉系統公司（Motorola Solutions Inc.）的前僱員，合謀竊取摩托羅拉開發的數位移動無線電（DMR）技術。

法庭文件顯示，這份起訴書指控總部位於深圳的海能達通信股份有限公司（Hytera Communications Corp）招募和雇傭了摩托羅拉的員工，並指示他們在未經授權的情況下，從摩托羅拉獲取該公司經過多年研發出來的數位移動無線電技術這個專有的和商業秘密訊息。

指控稱，儘管仍在摩托羅拉任職，但部分員工據稱從摩托羅拉的內部數據庫獲取了有關的商業秘密訊息，並發送了多封電子郵件，描述他們打算在海能達使用這項技術。摩托羅拉在美國和其他地方行銷有時被稱為「walkie-talkies」的無線對講機。

起訴書還說，從2007年到2020年，海能達及其招募的員工使用摩托羅拉的專有和商業秘密訊息，加速其數位對講機產品的開發、培訓其員工，並在全球範圍內推銷和出售它的數位無線對講機產品。它稱，海能達支付給這些員工的工資和福利，高於他們在摩托羅拉的薪酬和福利。

據海能達的官網顯示，它是一家全球化民營上市公司，1993年成立，是全球領先的專用通信及解決方案提供商。它在全球設有超過100家分支機構，擁有來自40多個國家的近萬名專業人員。

美國司法部在7日的新聞稿中說，芝加哥的聯邦地區法院根據法院命令公布了起訴書的部分內容，包含21項罪名。海能達和其他同案被告還被控擁有或試圖擁有竊取的商業秘密。沒有在聯邦地區法院出庭的其他被告的名字被遮蓋起來了。

如果罪名成立，海能達可能面臨刑事罰款，金額是被竊取的商業秘密給該公司帶來的價值的三倍，包括研究、設計費用，以及該公司避免的其他成本。

路透引述海能達律師的聲明說，該公司對這些指控感到「失望」。該公司說：「起訴書據稱所描述的摩托羅拉前僱員的活動十多年前發生在馬來西亞。海能達期盼著無罪申辯，並在法庭講述己方的敘事。」海能達還表示，「致力於尊重他人的智慧財產權」。

2020年2月，摩托羅拉在針對海能達的盜竊商業秘密與侵犯知識產權的一起民事案中獲勝，芝加哥的一個聯邦陪審團裁決海能達賠償7.646億美元。海能達2021年1月宣佈，賠償金被減少了2.21億美元。