女星米可白過年期間回彰化老家餅舖幫忙賣餅，米可白的高人氣更成為店裡的活招牌，生意雖然開賣就銷售一空，但也讓米可白累壞了，她日前在臉書透露沒睡好、連顧6小時才上2次廁所，米可白還因此被酸民罵「愛錢死好」，讓米可白看了非常不舒服，直接暴怒反擊，而米可白事後也在臉書解釋，為何會嗆聲酸民的原因。

米可白在年前就回彰化老家餅店幫忙做生意，她連續顧店快10天，加上沒睡好、連顧6小時才上2次廁所，也讓米可白累壞了，每天起床還要先吞2顆肝藥再上工，未料卻有酸民嗆聲：「愛錢死好，你們鹿港人都這樣。」米可白看了惡意攻擊相當不舒服，她6日在直播上直接反擊：「賣餅有分大小月，前陣子爆發疫情，鹿港跟空城一樣，當然要趁過年有人潮多賺一點」，米可白也提到，高齡103歲的爺爺因為不小心跌倒住進加護病房，她也很擔心老人家的身體狀況。

米可白回彰化幫忙賣餅，忙到累壞。（圖／取材自米可白臉書）

事隔一夜後，米可白收到許多人的關心跟打氣，「以前遇到酸言酸語都是無視跳過，但慢慢發現～你不回話好像就順著他的話一樣，我是公眾人物但我也需要尊重」，米可白認為，她跟大家一樣努力打拼、過生活「真的不要覺得～公眾人物就應該承受這些冷眼冷語～謝謝！」

米可白也說，她這段日子都靠著忙碌賣餅，盡量不去想爺爺的事，多幫家人減輕負擔，「每每想到爺爺還是很擔心，畢竟他也100多歲了也擔心他身體撐不住」，所以看到網友留言詢問爺爺的近況，才會難過到崩潰痛哭，最後，米可白也感謝外界的關心。