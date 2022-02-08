警政署為落實政府防制酒駕政策，並配合刑法第185條之3修正條文自今(111)年1月30日生效，要求各警察機關依據轄區特性，參據歷次專案辦理成效，滾動檢討規劃勤務，於餐廳、KTV、夜店等易發生酒駕地點，展現警力防制酒駕，確實維護交安與治安，經統計春節連續假期自1月30日起至2月6日止，各警察機關共取締酒駕828件，其中移送法辦595件。

酒駕執法零容忍，警政署春節8天連假，抓828件酒駕展現成效。(警政署提供)

本次春節假期，各警察機關雖維持執法強度不變，仍發生酒駕A1交通事故2件、A2事故78件，惟相較去(110)年春節假期(110年2月10日至2月16日)發生酒駕A1事故6件、A2事故129件，分別降低達66.67％(減少4件)及39.53％(減少51件)，已充分展現酒駕執法成效。

酒駕執法零容忍，警政署春節8天連假，抓828件酒駕展現成效。(警政署提供)

針對上開酒駕肇事公共危險罪移送案件，警政署分析，本期A1事故，除當事人已死亡尚在追查飲酒處所外，A2事故78件中，在餐廳飲酒計有17件，警政署已要求各相關縣(市)警察局，分別溯源，追查提供飲酒之場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，運用第三方警政，配合地方政府主管機關，督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客駕駛服務。

另為維護交通安全，落實速度管理，自今(111)年1月24日起，已有新北市、臺南市、臺東縣、花蓮縣及雲林縣等5個縣市，共7處區間測速裝置恢復執法，統計至2月6日止，共舉發超速違規760件，並於2月底前將再有25處陸續恢復執法。警政署強調運用科技執法之目的，並不是要開單，而是要降低交通事故發生，促使駕駛人養成良好駕駛習慣。

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