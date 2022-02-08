美國政府繼去年10月取消歐盟鋼鐵稅後，周一又宣布取消前總統川普在位時對日本製鋼鐵實施的進口關稅，希望重建美日關係共同對抗中國勢力。未來日本每年可對美國出口125萬公噸的免稅鋼鐵，與2018及2019年日本對美鋼鐵出口量類似。

美國貿易代表戴琪表示：「這項協議與去年的美歐協議都將協助美國對抗中國在鋼鐵產業的反競爭、非市場貿易行為。」美國希望藉此降低國內業者原物料成本，同時也能透過免稅配額避免他國大量傾銷。