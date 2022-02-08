重建美日關係 美國取消川普時代日本鋼鐵稅 09:032022/02/08 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府繼去年10月取消歐盟鋼鐵稅後，周一又宣布取消前總統川普在位時對日本製鋼鐵實施的進口關稅，希望重建美日關係共同對抗中國勢力。未來日本每年可對美國出口125萬公噸的免稅鋼鐵，與2018及2019年日本對美鋼鐵出口量類似。 美國貿易代表戴琪表示：「這項協議與去年的美歐協議都將協助美國對抗中國在鋼鐵產業的反競爭、非市場貿易行為。」美國希望藉此降低國內業者原物料成本，同時也能透過免稅配額避免他國大量傾銷。 美宣布對台軍售 府：展現對台防衛能力的高度重視 都挺電動車 拜登、穆斯克卻不對盤 #大量 #鋼鐵 #關係 #美國 #對抗中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中小型股反彈 櫃買指數再戰半年線 04:102022/02/08 證券．權證 美鬆綁光電進口關稅 光電類股同歡 04:102022/02/08 全球財經 美國準備推出「印太經濟架構」 目標在制衡大陸 15:222022/02/07 兩岸 美國呼籲陸採具體行動 兌現貿易協議承諾 15:302022/02/07 財經 雙軋啟動 台股虎年開門紅 04:102022/02/08 財經要聞 國際油價彈升 石油ETF齊漲 04:102022/02/08 證券．權證 熱門股－中鼎 量能放大有利多頭 04:102022/02/08 證券．權證 升息循環倒數 金融股成投資顯學 04:102022/02/08 財經要聞 美國駐聯合國大使涉北京冬奧言論 中方嚴厲反駁 11:142022/02/07 兩岸 《國際政治》布林肯本周出訪 昭告美國戰略重心仍在亞太區 15:402022/02/07 財經 澳防長籲盟友 抗衡北京在南海作為 04:102022/02/08 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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