美國總統拜登及德國總理蕭茲周一在華府會面後發表共同聲明，宣稱一旦俄羅斯入侵烏克蘭就會全面暫停北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管線。蕭茲強調德國支持美國立場，但並未明確表示將終止北溪二號計畫。

拜登表示：「假設俄羅斯入侵烏克蘭，也就是俄軍坦克車及軍隊跨越烏克蘭邊境，就不會有北溪二號。我們會終止這項計畫。我跟各位保證我們有辦法做到。」

蕭茲表示：「德美兩國將一起行動。我們絕對會團結一致，不會各自行動，而是一起行動。這將對俄羅斯帶來嚴重後果，他們必須明白。」