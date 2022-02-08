宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）7日表示，經篩檢她確診感染新冠肺炎，所幸症狀輕微。對此，前總統陳水扁也提起過去出訪非洲經驗，當時就有政府高層提醒，當地衛生條件欠佳、愛滋又嚴重等狀況，但為了社交禮儀，阿扁仍接受當地民眾獻吻。

陳水扁今（8）日在臉書指出，宏都拉斯總統卡蕬楚確診新冠肺炎，10天前我副總統賴清德率團出席她的就職大典，更有密切接觸，在宏國與賴副總統會晤的貝里斯總理布里仙紐也確診；而賴副總統最新快篩結果是陰性，健康狀況良好，目前特使團狀況也都良好。陳水扁並恭祝友邦元首早日康復。

此外，陳水扁也回想過去出訪非洲7國，政府高層提醒他當地衛生條件欠佳，愛滋又嚴重，不能握手接觸，菜餚上層先撥開不能吃。

但為了外交禮儀，陳水扁說，自己顧不了那麼多，並貼出2002年7月在西非塞內加爾參觀奴隸島上專送黑奴上船的甲板處「不歸門」，還接受民眾獻吻。