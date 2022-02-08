過完年，趁著年終獎金和紅包還沒花光，幫自己種一棵「年終招財樹」，除了工作領年終，未來還可以自己養年終，透過錢滾錢的投資機制，打造資金正循環，循序漸進累積資產。

群益投信表示，所謂的「年終招財樹」，其實就是母子基金錢養錢投資機制，投資策略有三步驟，第一，拿到年終就種樹；第二，自動鎖利養大樹；第三，每年定期種棵樹。第一，拿到年終就種樹，把過去一年存下來的錢化零為整，再加上年終獎金，一筆投資到「母子基金」當中，開始用錢，滾錢。第二，自動鎖利養大樹，把樹養大後會長果實，把果實再投入就是所謂的，停利機制，可以透過「母子基金」設定停利點，自動鎖利再滾入養大母基金。第三，每年定期種棵樹，想加快累積財富或如果平常沒空投資，每年可以趁拿到年終的時候，就種一棵新的樹。這樣的投資機制，結合單筆投入、定期定額的投資優點，替投資人找尋穩中求勝的長期獲利投組，最適合領到年終獎金，或有閒置資金的人使用。

群益投信投資長李宏正表示，母子基金投資策略中，選擇活潑的股票型基金為子基金，像是台股、亞股中的印度、中國、東協，或是美股生技基金都是不錯的標的，如此可將原先穩定的投資組合，加入較活潑的獲利因子，優化長期投資報酬。而母基金以風險承受度的差異，分成積極型、穩健型、保守型的資產配置，積極型配置以追求更多報酬為目標，可承擔較大波動的投資人，建議母基金可選擇收益多重資產基金；以中長期財務規劃為目標的投資人，可選擇穩健型配置，以兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金；保守型配置是想建立穩定現金流來源，如退休族、或找尋資金停泊的投資人，則可選擇以穩定債券收息的債券組合基金做為母基金，搭配子基金達到穩中求勝的成效。