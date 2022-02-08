1名網友日前騎車遭闖紅燈騎士撞倒地， 1名阿伯慌張上前關心，還一直想移動機車，勸他別報警、賠錢就好，他則堅持要等警方到，心想還好阿伯沒肇逃，沒想到等到救護人員到場，阿伯才說「啊又不是我撞的，我只是路過」，肇事者在後方，說完就悠悠離開，留下錯愕的網友，網友事後笑說「那你一直說服我不要叫警察是在哈囉喔！」

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前騎車遭1名闖紅燈騎士撞上，倒地後痛到趴地上，1名阿伯急忙地上前攙扶他，他則說身體很痛、不要碰他，阿伯之後想要移動倒地的機車，他則說要等警察來、不能擅自移動現場，阿伯看他無大礙則說「人沒事就好，去修一下車賠個錢就好，幹嘛要叫警察？」

網友遭闖紅燈騎士撞倒地，1名阿伯慌張上前關心，還想移動機車，勸他別報警、賠錢就好，他則堅持要等警方到，沒想到阿伯說「啊又不是我撞的，我只是路過」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，該阿伯一直勸他不要報警，且一直想要移動機車，他則堅持要等警察和救護車來，當時心想還好對方沒有肇逃，之後救護車到現場，救護人員要阿伯在現場等警察來，再去醫院找原PO，阿伯這時才說「啊又不是我撞的，我只是路過，撞她的是後面那個」，救護人接著問「所以你是？」對方說「路過的」接著就騎車離開。

該網友說，當下他與救護人員都無言，他事後發文笑說「那你一直說服我不要叫警察是在哈囉喔！」其他網友留言說「阿北真是來亂」、「阿北蠻有人情味的呀！只是搞不清楚這種意外的標準處理流程」、「老人家都是以和為貴，先看你有沒有事，再勸你別報警」、「阿伯是好人，當下若人可動最好移到路旁等警察，太多二次」。