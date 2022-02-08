北京冬奧賽事慢慢進入精采階段，而本屆比賽才進行不到一周，就出現了許多驚人紀錄，昨天荷蘭滑冰選手伍斯特(Ireen Wust)與我國黃郁婷同場競技，以1分53秒28奧運新猷摘金，拿下奧運生涯第6金，也創下連5屆奧運奪金紀錄。

Breaking News: Ireen Wüst, a Dutch speedskater, became the first person to win individual golds at five Olympics with her victory in the women’s 1,500-meter race at #Beijing2022.



The gold is the 35-year-old’s 12th Olympic medal overall.https://t.co/QGOgTUaRoo pic.twitter.com/3TJFmvQmrY — The New York Times (@nytimes) February 7, 2022

伍斯特今年已35歲，可說是沙場老將，這次是她的參加的連續第5屆奧運，自2006年來已經累積6金5銀1銅，在1500公尺就豪奪3面金牌，此項目幾乎無人能擋，此外她本屆的金牌成績也超越莫爾絲(Jorien ter Mors)的1分53秒51，締造全新的奧運紀錄。

昨天女子滑冰1500公尺共30人參賽，我國好手黃郁婷最終拿下2分00秒78成績，在所有選手中排第26、無緣獎牌，而伍斯特則拿出王者氣勢輾壓眾人奪金，排在她後面獲得銀牌的是日本好手高木美帆，成績1分53秒72，銅牌則由另一位荷蘭選手德容(Antoinette de Jong)拿下，成績1分54秒82。

伍斯特完全是荷蘭史上最成功的滑冰選手，2006年冬奧以19歲年輕之姿嶄露頭角，在3000公尺項目豪奪金牌，締造荷蘭最年輕奧運金牌得主紀錄，接著在2014年索契冬奧狂摘2金3銀，加上本屆的金牌，生涯總共拿下12面獎牌，同時也讓她成為冬奧史上最年長滑冰金牌得主。