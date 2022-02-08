「直播天王」連千毅獨特叫賣風格走紅，加上直播時身後都會有辣妹入鏡，讓他火速打開知名度，愛妻「真人娜美」石帕玉也是外界關注焦點，日前正逢兩人結婚8周年紀念日，他也曬出兩人甜蜜合照公開放閃，愛妻的火辣身材讓人看的是血脈賁張。

連千毅在臉書曬出與愛妻合照，接著表示：「今天是我跟娜美在一起8年的日子，這些年她辛苦了，照顧兩個兒子！我想送她一個周年禮物，大家有什麼建議呢？」更不忘強調「她不需要成熟，因爲她的世界有我」，霸氣的愛妻宣言讓人稱羨不已，短短時間就吸引上千人按讚，網友也紛紛留言：「你的陪伴與溫暖就是最好的禮物」、「給她幸福快樂就是最好的禮物了」。

連千毅也不吝嗇分享愛妻火辣養眼照，除了一雙修長白皙大腿讓人充滿遐想之外，從曬出兩人的甜蜜合照中，只見她身穿超低胸上衣，不僅露出誘人香肩之外，還直接炸出傲人北半球，一條深邃事業線更是讓人看的鼻血直流，加上宛如少女的臉蛋，完全看不出來已經是2個孩子的媽。

連千毅年初時在臉書透露喜訊：「娜美跟我說，她好像懷孕了！MC都沒來...要去驗一下...」，疑似懷上第三胎，連千毅接著反問：「大家覺得生女兒好，還是男生？她（石帕玉）說想要女兒」，喜訊吸引網友紛紛留言直喊恭喜。