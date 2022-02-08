大陸官媒《經濟日報》8日報導，中國文化和旅遊部資料中心測算，2022年春節假期7天，大陸境內旅遊出遊2.51億人次，比去年同期減少2.0％，恢復至2019年春節假日同期的73.9％；實現境內旅遊收入2891.98億元（人民幣，下同），同比減少3.9％，恢復至2019年春節假日同期的56.3％。北京冬奧促冰雪旅遊成熱門選擇。

資料顯示，2月4日北京冬奧會開幕當天，以「冬奧」為關鍵字的搜索熱度增長200％；春節假期前3天的滑雪門票訂單與去年相比增長33％。飛豬旅行網的資料也顯示，春節假期冰雪旅遊相關商品訂單量比去年春節增長超30％。在去哪兒網平臺上，春節假期北京滑雪場的票量，均超過了2019年春節同期票量2倍多，北京的天然冰場如什刹海、頤和園等，也在春節假期迎來遊客高峰。

報導稱，北京漁陽滑雪場總經理李新華說，能明顯感受到北京冬奧極大激發了遊客參與冰雪運動的興趣，「這個春節假期，不光是雪場的人流明顯增長，周圍的酒店、民宿也是一房難求」。

在南方，冰雪旅遊同樣火熱。景尚旅業集團行銷事業部總經理李揚表示，今年春節天氣晴好，浙江安吉雲上草原滑雪場的門票預訂量已經達到去年的2倍，度假區官方酒店等接連3天滿房。

商家紛紛推出豐富多彩的冰雪活動，滿足大眾高漲的文旅消費需求。在位於河南的銀基冰雪世界，遊客可以體驗結合冬奧會元素的冰雪親子競技賽，在歡樂互動中享受家人的相互陪伴，度過愉快的假日時光。「我們通過與商家一起調整產品思路，創新商品組合形式與行銷，希望為冰雪旅遊提質升級盡一分力。」飛豬度假事業部副總經理崔宇鵬介紹。

中國社科院旅遊研究中心特約研究員吳若山認為，冰雪旅遊因北京冬奧會的同期舉辦成為虎年春節期間最火熱的旅遊業態，冰雪運動遊、冰雪民俗遊、冰雪康養遊以及室內冰雪遊等多類型產品為遊客暢玩冰雪帶來了諸多選擇。「近年來，隨著南方滑雪場逐漸增多，南方地區潛在的冰雪消費需求逐漸釋放。」吳若山表示，北京冬奧會的舉辦，將為各地發展冰雪旅遊帶來新的機會，各地應因地制宜打造辨識度高的冰雪旅遊特色品牌，精準服務不同消費群體，充分激發大眾冰雪消費活力。

除了冰雪旅遊熱火朝天，這個春節假期旅遊市場還呈現近程旅遊品質化、個性化趨勢突出的特點。文旅部資料顯示，2022年春節假期，省內遊、跨省遊比例分別為78.3％、21.7％。近程自駕遊、親子遊、主題公園遊等短途休閒活動增量明顯，在本地找「年味兒」成為越來越多人的過年選擇。