挾著昨（7日）大漲逾200點的氣勢，台股今（8日）開盤漲逾百點，重返萬八大關，台積電以645元開出，大漲10元，昨漲停的貨櫃三雄長榮、萬海及陽明仍維持漲勢，漲逾1%，此外權值股聯發科漲逾1%，鴻海早盤也上漲近1%。

昨是虎年台股首個交易日，在金融、傳產族群的帶領下順利開紅盤，大漲225.9點，收在17900.3點，5日線和季線失而復得，成交量為3050.71億。其中貨櫃三雄長榮、萬海及陽明皆被強拉至漲停，表現相當強勢。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，台股於虎年紅盤日直接拉出日級別的日出訊號（當日高點越過前一日高點，同時收盤確認），不僅站上季線，同時往頸線18000點位置附近挑戰，顯示先前假期的不確定因素確實影響了部分資金的進場意願，讓買盤到昨日才被釋放。

蔡正華補充說道，「當前由於剛進場的資金，對於金融、運輸等類股認同度似乎更甚整體電子類股，故要觀察非電族群是否能在第1季，也就是電子傳統淡季中成為部分資金新寵。」

周一美股四大指數僅道瓊收紅，小漲1.39點，收在35091.13點，納斯達克指數跌82.34點（0.58%）收在14015.67點，標普500指數跌16.66點（或0.37%）收在4483.87點，費城半導體下挫0.74點（0.02%）。