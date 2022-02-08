《金融時報》引述消息報導，軟體銀行以660億美元將旗下晶片設計商安謀（ARM）賣給輝達電子（Nvidia）的計畫破局，因為美國、英國、歐盟三大主管機關皆質疑這項收購案將阻礙全球半導體產業的市場競爭。

據一名內情人士透露，收購破局將讓軟銀獲得12.5億美元分手費，接下來軟銀將考慮推動安謀首度公開發行股票（IPO）。