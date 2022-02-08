傳輝達收購安謀破局 軟銀醞釀安謀IPO 09:042022/02/08 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《金融時報》引述消息報導，軟體銀行以660億美元將旗下晶片設計商安謀（ARM）賣給輝達電子（Nvidia）的計畫破局，因為美國、英國、歐盟三大主管機關皆質疑這項收購案將阻礙全球半導體產業的市場競爭。 據一名內情人士透露，收購破局將讓軟銀獲得12.5億美元分手費，接下來軟銀將考慮推動安謀首度公開發行股票（IPO）。 Amber Group收購加密貨幣交易所DeCurret 進軍日本市場 iPhone SE傳下月開賣 蘋果最便宜5G手機來了 #安謀 #破局 #軟銀 #收購 #IP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開車用iPhone有眉角 達人曝2大NG行為害電池短命 19:382022/02/03 生活 金牛年IPO 總募資額近400億 04:102022/02/07 證券．權證 大陸快狗打車啟動香港IPO上市預先推介 11:482022/02/07 財經 低價版5G iPhone 傳蘋果考慮3／8推出 18:412022/02/06 財經 環球晶啟動擴產計畫 未來3年資本支出1000億元 15:472022/02/06 財經 環球晶大擴產 千億銀彈上膛 04:102022/02/07 財經要聞 虎年明星產業－電子股四大向上趨勢 吸金 04:102022/02/06 產業特刊 1萬塊有找 最便宜iPhone降臨 美媒爆就在這1天 17:042022/02/05 科技 雙軋啟動 台股虎年開門紅 04:102022/02/08 財經要聞 虎年明星產業－Chiplet封裝拉抬 ABF載板價揚 04:102022/02/06 產業特刊 台南將軍胡蘿蔔產季到來 產量和收購價穩定 16:352022/02/07 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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