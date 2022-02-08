新華社報導，總部位於深圳的中國廣核集團7日通報，英國當地時間7日上午9時，英國核監管辦公室和環境署發布聯合聲明，確認大陸自主三代核電技術「華龍一號」通過英國通用設計審查，並於當日為「華龍一號」頒發設計認可確認和設計可接受性聲明證書。

2016年，中廣核與法國電力集團、英國政府簽署了英國新建核電項目一攬子協議。根據協議，「華龍一號」在通過英國通用設計審查後，將用於英國布拉德韋爾B核電項目建設。

中廣核董事長賀禹曾表示，布拉德韋爾B項目將以中廣核廣西防城港核電廠二期為參考電站，將是大陸自主核電技術首度輸出至西方國家。之後將有利大陸核電裝備和管理服務朝歐洲高端核電市場的出口。

英國政府2016年9月15日宣布，批准中法合資的興建欣克利角核電廠C機組規畫。據英國BBC報導，這是英國20年來首度興建核電廠，投資總額高達180億英鎊（約合7542億新台幣），由法國電力集團（EDF）出資2／3，中國廣核集團（下稱中廣核）出資1／3，共同設計並施工。建成後，預計可滿足英國7％以上的電力需求。

該規畫在英國前首相卡梅隆執政期間大力推動，原預計在2016年7月底批准，但新任首相德蕾莎·梅伊（Theresa May）上台不久後，一度以國家安全因素為由暫緩計畫，引起EDF和中國大陸政府的不滿。

時隔1個多月，英國政府終於批准，但也新增許多附加條件，包括干預股份轉讓等權利。另外，面對國內造價太高、外國出資興建等反彈聲浪，英國政府在聲明中強調，對於未來投資英國基礎建設的外國投資者，日後將新增法律框架。

該規畫同時也是大陸首度參與外國核電廠的興建。2015年10月，大陸國家主席習近平赴英國進行國事訪問期間，中廣核和EDF正式簽訂投資協議，雙方就欣克利角核電C機組規畫，合資成立投資聯合體；另外一起推進塞茲韋爾C（SZC項目）和布拉德韋爾B（BRB項目）兩大後續核電廠專案，後者由中廣核主導。