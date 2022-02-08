由知名演員黃秋生、謝盈萱領銜主演的台劇《四樓的天堂》，自去年10月開播後便造成話題，而故事背景因以推拿師為主軸，因此劇組特別聘請了推拿師汪世展擔任顧問。不料，汪世展近日卻遭到前妻黃琬婷公開爆料，控訴他過去曾多次性騷擾女客人還藉著戲劇帶來的人氣宣傳事業，讓她看不下去，決定揭發他的惡行避免更多女性受害。

根據《ETtoday》的報導，黃琬婷在1月底發文爆料，指稱汪世展在2013年時曾向她坦承，自己在她懷孕期間，與來工作室打工的未成年少女發生不正當的身體接觸以及性關係，一開始黃琬婷還相信汪世展所說的「兩人是因為互有好感而發生關係」，並自責因懷孕無法滿足對方，加上少女的家人不想把事情鬧大，因此低調處理。

但沒想到兩人於2017年離婚後，黃琬婷卻陸續收到不少女性友人的私訊，內容直指她們在接受推拿時，遭到汪世展觸摸私密處及胸部，有人甚至被偷看內褲，整個推拿的過程都有被性騷擾的感覺。黃琬婷收到消息後雖試圖蒐證，但舉證過程相當艱難，因此最後僅口頭警告汪世展，並提供心理諮詢的相關資訊就沒再積極監督。

沒想到，後來汪世展被聘用為《四樓的天堂》推拿顧問，他便拿著相關劇照替工作室宣傳博取大眾信任，黃琬婷因擔心有更多女性受害，決定跳出來爆料。不過黃琬婷也相信劇組當初並不知情，但為了避免被劇中角色的正面形象投射在汪世展身上才公開此事。

對此，劇組發出聲明，證實拍攝期間曾聘請汪世展擔任推拿顧問，但不曾聽過相關指控，不過他們在聲明中強調「不論任何環境，任何關係，不當的觸碰都不應該發生。性別平等與工作倫理的追求也是本劇劇組不變的堅持」。

另外，汪世展7日晚間也終於透過臉書坦承錯誤並向所有人道歉，但他也強調自己僅擔任按摩技術指導，跟主角原型毫無關係，希望不要因為此事波及劇組與電視台，引起網友熱議。