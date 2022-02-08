國防相關PA產品出貨量持續提升，全訊(5222)1月合併營收為8043萬6000元，創歷年同月新高，目前公司在國防軍工領域的訂單能見度已達2024年，隨著國防與5G商用兩大產品線快速發展，以及今年第1季二廠開始進入量產，全訊表示，整體營運可望維持穩健成長。

全訊科技為砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PAPower Amplifier)製造商，公司深耕國防領域，近年來陸續取得多項政府高階軍規產品認證，帶動公司國防專用PA模組及次系統產品出貨量持續提升。

全訊表示，公司國內軍用訂單維持既定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案，除國內政府標案外，今年也將積極爭取國際軍工產業客戶訂單，以砷化鎵(GaAs PHEMT)及氮化鎵(GaN HEMT)等第三代半導體製程，研發製造1GHz- 40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化功率放大器(PA)相關產品，拓展歐洲、美國、以色列及亞太國家軍工產業客戶訂單。

由於國防軍工產品的標案規格嚴謹，認證期間長，進入門檻相當高，供應商更換不易，目前全訊科技在國防軍工領域的訂單能見度已達2024年。

在商用產品領域方面，公司正與國內及國外一線大廠共同研發商用5G小型基地台及低軌道衛星通信用的毫米波PA產品，目前已進入送樣測試階段。

全訊1月營收為8043萬6000元，年增16.31%，創下歷年同月新高；全訊表示，隨國防與5G商用兩大產品線快速發展，以及今年第1季二廠開始進入量產階段，公司整體營運可望維持穩健成長動能。