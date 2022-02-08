信邦(3023)及詮欣(6205)受惠於車用等產品出貨暢旺，1月營收表現亮眼，其中信邦1月合併營收達23.53億元，月增8.32%，創下單月歷史新高，詮欣1月合併營收為1.996億元，月增35.77%，亦是6年來單月新高，隨著各產品佈局發酵，信邦及詮欣均預估，今年業績可望優於去年。

儘管第1季為傳統淡季，受惠於車用、IPC及醫療等終端需求強勁，以及農曆年提前拉貨下，信邦及詮欣1月合併營收同步攀高，其中信邦1月合併營收首度突破23億元，達23.53億元，月增8.32%，年成長11.44%，創下單月歷史新高。

信邦致力於綠色產業佈局，包括EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等綠能相關產品預估佔信邦2021年營收比重可達37%到38%，今年占比更有機會達40%以上。

信邦董事長王紹新表示，公司非常集中在做綠色產業，今年整體營運將較去年兩位數成長。

詮欣公司歷經12年辛苦轉型，持續朝自動駕駛系統所使用之車用鏡頭與雷達相關連接器與連接線束及USB4.0高速高頻傳輸類相關產品技術開發，耕耘有成，現今的詮欣已脫胎換骨成為與國際知名大廠擁有同等設計與開發實力之國內連接器廠領導廠。

由於IPC、車用與網通相關產品需求較預期強勁，詮欣1月合併營收為1.996億元，月成長35.77%，年成長32.24%，為近6年單月新高。

詮欣布局車用ADAS(先進駕駛輔助系統)及自駕車系統開始進入收割期，美系電動車大廠出貨產品從原本1顆影音娛樂系統連接器，再增加3顆車用攝影鏡頭模組連接器，公司亦切入新創電動車大廠供應鏈，隨著新產品出貨放量，詮欣董事長吳連溪表示，今年車用產品營收占比可望較去年倍增達15%，進而推升公司今年獲利大躍進。