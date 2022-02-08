omicron疫情升溫，台北市政府為加強防疫，宣布自2月1日起，電影院禁止飲食；不過，在去年8月防疫期間，北市西門町樂聲影城曾發生顧客不滿禁止飲食怒毆員工事件。樂聲影城林姓員工因勸阻陳姓男子等人勿攜飲料進入，慘遭對方圍毆，並亮刀恫嚇，事後警方逮捕陳男5人。台北地檢署依傷害、恐嚇危害安全罪起訴動手的陳男、李男、邱男3人。另2人罪嫌不足，不起訴。

警方調查，去年8月28日凌晨，陳男一群人到西門町樂聲影城看泰國鬼片《薩滿》，當時正值防疫期間，電影院禁帶外食，陳仍帶飲料入場，經林姓工讀生勸阻無效，只好把飲料丟掉，但雙方因言語衝突，陳男一方竟圍毆林男，犯案後搭乘2車逃逸。林男隔日自行就醫包紮後，向警方報案。北市警萬華分局鎖定陳男等人身份，逮捕陳男5人到案，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

檢方調查，去年8月28日凌晨4時10分，陳男、李男、邱男等人到樂聲影城看電影，在2樓影廳內因禁止飲食問題，林姓驗票員出言勸阻，雙方發生爭執，引發陳男、李男、邱男不滿，遂出手毆打林男，造成林男頭皮、臉部、前胸、左肩、右肘、前臂、上背部擦挫傷。另陳、李2人還持刀械威嚇林男，依傷害、恐嚇罪起訴3人。

另警方移送當時在場的陳男之邱姓2名友人涉嫌妨害秩序罪部分，檢方則認為罪嫌不足，處分不起訴。

至於事後陳男也提出驗傷單反控林男傷害，但檢方勘驗影城監視器畫面，認為林男遭陳男3人動手毆打，甚至遭亮刀恐嚇，明顯無力還手，不起訴林男。