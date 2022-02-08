台股加權指數8日開在17955.95點，權王台積電（2330）在大摩翻多升評之下，股價開高在645元，聯電（2303）、聯發科（2454）早盤也上揚，半導體三王股價回神，拉動台股加權指數向上拉升，漲幅逾百點，指數站上萬八關卡。

在投資人評估最新一輪公布的財報、並靜待美國關鍵通膨數據出爐的影響下，美國四大指數7日於平盤附近上下震盪，最後一小時殺尾盤。

道瓊工業平均指數2月7日終場微漲1.39點、收35091.13點。那斯達克指數下跌0.58％（82.34點）、收14015.67點。費城半導體指數下跌0.02％（0.74點）、收3452.33點。

元富投顧指出，聯準會（FED）可能提前啟動升息，此次美國道瓊回檔10.28％，NASDAQ回檔19.23％，費半回檔18.78％，跟歷次美國升息美股道瓊拉回10％、科技股拉回20％相當，因此生息利空可望漸漸淡化，未來只要升息能夠抑制住通膨數據，且不傷害到經濟成長，美股仍有機會再緩步走多，則台股可保持震盪趨堅、類股輪漲的局面，短線上檔季線反壓17900～18000尚待克服。