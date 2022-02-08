大陸國家衛健委8日發布，2月7日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例105例。其中境外輸入病例40例（廣東18例，上海15例，四川3例，北京1例，天津1例，河南1例，廣西1例），含10例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東5例，四川3例，北京1例，河南1例）。

本土病例65例（廣西64例，均在百色市；天津1例，在河北區），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

大陸境外輸入現有確診病例663例（其中重症病例1例），無現有疑似病例。累計確診病例12788例，累計治癒出院病例12125例，無死亡病例。

截至2月7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1473例（其中重症病例5例），累計治癒出院病例100415例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例106524例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者1547273人，尚在醫學觀察的密切接觸者42525人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者46例，其中境外輸入42例，本土4例（黑龍江2例，均在黑河市；廣西2例，均在百色市）；當日轉為確診病例14例（境外輸入10例）；當日解除醫學觀察36例（境外輸入30例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者872例（境外輸入766例）。