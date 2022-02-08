台中人稱「齒阿伯」的8旬阿公，過年在自家雞舍撿雞蛋，驚見一顆巨蛋，重達165公克，比一般雞蛋重2倍多，他好奇敲破雞蛋，驚見黃澄澄全蛋外，還有一顆帶殼完整雞蛋，這顆年節降臨的罕見「蛋中蛋」，令街坊鄰居嘖嘖稱奇。

台中蛋雞在年初二產下巨蛋（右），與初生蛋（左）及一般蛋（中）相比，特別大顆。（陳淑娥攝）

「齒仔伯」飼養放養雞長達5年，大年初二一如往常到雞舍撿雞蛋，看到雞窩有一顆巨蛋嚇一跳，心想「這麼大顆，怎麼像鵝蛋！」他小心翼翼撿起來，巨蛋長約9公分，重達165公克，比一般雞蛋60公克重2倍之多。

「齒仔伯」好奇敲破雞蛋，驚見內有蛋黃、蛋清，以及一顆帶殼的雞蛋，第一次見到罕見蛋中蛋，他笑著說「是老天爺送給他的過年禮物啦！」鄰居聞訊後紛紛圍觀稱奇。

「齒仔伯」飼養的母雞產下一顆巨蛋，敲破後驚見是罕見的蛋中蛋。（陳淑娥攝）

大甲高中生物老師阮季芷表示，雞蛋的蛋黃為成熟卵泡，由卵巢排出後，進入輸卵管喇叭部，隨即經蛋白分泌部形成蛋白，再進入峽部形成內、外蛋殼膜；之後進入子宮形成蛋殼，完成蛋構造後產下雞蛋。一旦出現「反蠕動型痙攣」，會使子宮處第一顆蛋逆行至喇叭部，最後包在第二顆蛋中，形成蛋中蛋。

年逾8旬的「齒仔伯」飼養近200隻母雞。（陳淑娥攝）

台中市農業局畜牧科指出，母雞在高峰期一天產一顆蛋，可能是雞受到驚嚇後，沒有將蛋產出而停留在體內，造成第二天產下罕見蛋中蛋，而蛋中蛋的成分是正常的，同樣可以食用。

「齒仔伯」表示，2年前到朋友家作客，看到有養蛋雞每天有蛋吃，他先買10隻放養在家中果園裡，初次嚐到新鮮雞蛋後，接著愈養愈多，目前已近200隻，這群放養雞天天運動，不打抗生素及生長激素，餵食飼料、玉米渣、麥片及廚餘，蛋吃起來特別香Q，親朋好友更是搶著要他家中吃不完的蛋。