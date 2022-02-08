中新網報導，據國際滑聯（ISU）官方網站消息，在昨天（7日）晚舉行的北京冬奧會短道速滑男子1000公尺決賽中，中國選手任子威和李文龍包攬冠亞軍。南韓選手黃大憲在半決賽第1組比賽中被判罰犯規，匈牙利選手劉少林因吃到黃牌被取消決賽成績，賽後韓國隊和匈牙利隊提出了申訴，但均被國際滑聯（ISU）駁回。南韓冬奧代表團將進一步訴諸國際體育仲裁法庭。

據韓聯社報導，大韓體育會今天（8日）表示，韓國冬奧體育代表團決定將短道速滑運動員黃大憲和李俊瑞遭遇不公正判罰一事訴諸國際體育仲裁法庭（CAS），代表團團長尹洪根今天上午將在北京冬奧主媒體中心針對相關問題召開記者會。

昨晚賽後，韓國代表團向短道速滑裁判委員會委員長提出強烈抗議，並致函國際滑冰聯盟（ISU）和國際奧委會（IOC），對不公判罰提出抗議。大韓體育會表示，選手們為備戰奧運會付出了血汗，國民對不公判罰的反感情緒沸騰，如此判罰得不到國際體育界的支持，加上國際滑冰聯盟和國際裁判之間存在不透明關係，代表團綜合考慮這些因素後決定訴諸國際體育仲裁法庭。

國際滑聯（ISU）當地時間7日在官網發佈聲明稱，國際滑聯短道速滑主裁判在7日進行的北京2022冬奧會短道速滑賽事期間收到了2次申訴。

其中一件申訴來自韓國隊，他們詢問黃大憲1000米半決賽被罰的原因。根據賽場電視螢幕宣佈的訊息，黃大憲因「違規超越導致(身體)接觸」被罰。

另外一件投訴來自匈牙利隊，劉少林在1000公尺A組決賽中吃到黃牌，匈牙利隊提出申訴。根據賽場電視螢幕上宣布的信息，劉少林在同一場比賽中因兩次判罰吃到一張黃牌。

聲明稱，基於國際滑聯總則第123條第4和第5款，裁判確認上述申訴被駁回。聲明還稱，根據賽場適用原則，不允許對(裁判)官員因違反任何比賽規則而取消運動員資格或不取消運動員資格的決定提出申訴。

聲明提到，無論上述「比賽規則」如何，主裁判與視頻裁判再次審查了此次事件，並支持視頻裁判作出的最終決定。