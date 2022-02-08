北市知名連鎖英語補習班，2020年7月在新店陽光公園舉辦幼童騎腳踏車活動，1名8歲張姓女童不慎從斜坡摔車受傷並撞裂門牙，家長憤而提告。台北地檢署調查後認為斜坡設立「禁止騎車下車牽引」告示牌，且業者未提供幼童安全帽等裝備，涉有疏失，依過失傷害罪起訴補習班陳姓負責人、活動規劃者、邱姓老師共3人。

女童家長2020年向媒體投訴，指8歲女兒參加知名連鎖英語補習班夏令營，到新店陽光公園騎腳踏車時，女兒在下坡路段摔車，身上多處擦傷，2顆門牙撞出「缺角」，後來才發現事發地竟然禁止騎腳踏車。

家長並稱女童因為恆齒還沒穩固，恐怕要到18歲，才能進行完整治療，但補習班原本說會負責，開調解會時卻不認賠。當時業者向媒體表示，案件進入司法程序，不便回應。

檢方起訴指出，補習班2020年7月30日在新店陽光運動公園，舉辦「學童新店陽光公園單車日活動」，共有13名兒童參加，業者本應注意活動場地有一處長達30公尺長的斜坡路面旁設立「禁止騎乘，下車牽引」告示牌，明知13名參加兒童均為腳踏車初學者，應帶領兒童牽車通過斜坡確保安全，避免受傷或發生危險。

另業者未提供張姓女童護膝、護肘、安全帽等設備，即帶領張童等13名兒童以騎乘腳踏車方式通過斜坡，導致張童摔車倒地，造成她上顎正中門齒齒裂、下顎及雙膝擦挫傷，因此補習班陳姓負責人、陳姓活動規劃者、活動隨隊邱姓女老師3人涉有疏失，依法起訴。