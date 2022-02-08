年節期間大魚大肉又拚酒，尿酸指數可能已經飆高！許多人以為，尿酸高就一定會痛風，如果沒有關節腫脹痠痛，就安慰自己「應該沒有問題」。聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師提醒，民眾可能過份放大痛風對身體的影響，卻對於高尿酸並無正確認知。其實尿酸過高會引發4大心腎共病，個個都有致命危機。

根據統計，國人高尿酸血症盛行率為20%，但通常僅有10%高尿酸血症者因尿酸在關節處行成結晶才會發病成痛風，因此高尿酸對身體的影響可能是一大健康盲點。

●高尿酸是沉默殺手 長期侵襲心腎 身體卻無感

尿酸是體內細胞核酸「普林」代謝的最後產物，血清中尿酸來源，8成來自體內胺基酸、核酸等分解而來，另外2成則是由含普林或核蛋白食物代謝而來。

由於體內普林是經由肝臟代謝形成尿酸，最後由腎臟將尿酸隨尿液排出體外。因此如果體內產生過多或腎臟排泄尿酸不良，會有高尿酸血症或屢發性急性或慢性痛風性關節炎、痛風、結石、關節畸形及腎臟結石病變的臨床症狀。

許多國人認為尿酸過高的影響就是痛風，只要捱過發作期就算恢復健康，但這個認知完全錯誤。洪育忠醫師指出，已有多篇國內外知名醫學期刊載明：高尿酸是引發心血管疾病的高危因子之一，增加誘發4大心腎共病的風險：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

1.糖尿病：長期體內尿酸偏高，會降低人體對胰島素的敏感性，增加誘發糖尿病的機會。

2.高血壓：血液中堆積的尿酸，會影響血管中一氧化氮(NO)濃度，使血管長期處於收縮且高張的狀態，誘使血壓上升。如在腦血管沈積，則會引起腦中風。

3.動脈硬化、冠心病：尿酸結晶在血管內會引起血管發炎反應，長期血管發炎會使血管內皮細胞功能受損，進而引發血管狹窄，阻塞，導致動脈硬化或其他心血管疾病。

4.腎臟病變：尿酸的代謝需藉由腎臟，一旦尿酸過高，結晶的尿酸就會沉積在腎臟，進而損害腎臟組織。

●別讓尿酸失控 生活作息與飲食習慣必須自律

造成尿酸偏高原因，通常有四大類：

1.體質、遺傳因素：

有些人體內天生就製造過多尿酸，或者尿酸排除功能異常，導致尿酸值居高不下。

2.慢性腎臟病引起：

慢性腎臟病患者因身體排除尿酸速度較慢，尿酸容易堆積於體內。

3.錯誤飲食習慣、暴飲暴食：

食用大量肉類、內臟類、海鮮、酒精等，可能因攝取過多含普林食物引發尿酸飆升。

4.服用利尿劑、抗排斥藥物者，也較容易尿酸偏高。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

另外以年齡來看，尿酸偏高者以中年人、年長者居多，若是年紀輕輕就有問題，多半與體質、遺傳有關；中年以後出現尿酸偏高問題，多半與喝酒、大魚大肉等飲食、生活型態、代謝症候群等有關。

醫師提醒，日常要盡量減少高普林食物及酒精攝取量，並且保持運動習慣，維持正常體重。同時每日充足飲水，才能讓尿酸隨水分排出體外。唯有多管齊下，才能發揮調控尿酸的長期效果，降低高尿酸相關疾病的發生風險。

※中時新聞網關心您：飲酒過量有害健康；喝酒不開車，禁止酒駕。※