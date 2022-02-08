特斯拉去年底向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件揭露，受到比特幣價格下跌影響，公司去年投資比特幣慘賠1.01億美元（約新台幣28億）目前特斯拉持有的部位價值約19.9億美元（約台幣551億元）。

路透社報導，特斯拉去年3月申報部分比特幣部位，獲利逾1.2億美元（約新台幣35億），後來特拉斯並未揭露其比特幣的任何變動，去年底，特斯拉向SEC提交的文件顯示，特斯拉去年投資比特幣損失約1億美元。

特斯拉投資比特幣之所以出現虧損，主要是比特幣價格在去年4月初一度衝上6.3萬美元，但往後兩個月內卻大跌超過50%，摔破3萬美元重要支撐，當時造成幣圈出現大逃殺的慘況。10月比特幣再次上攻，並在11月初寫下6.7萬美元的新高價，但今年1月初再度回到3.5萬美元左右的價格，波動相當劇烈。

即使去年投資比特幣出現損失，但截至2021年底，特斯拉持有比特幣的市值約19.9億美元（約新台幣551億）。執行長馬斯克（Elon Musk）去年底曾公開表示，特斯拉有機會恢復使用比特幣支付的功能，前提是比特幣的挖礦過程必須符合環保要求。