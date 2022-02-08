日本福島等5縣市食品因受311福島核災影響，已被禁止進口超過10年，如今有望開放，行政院今（8）日上午10點將舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，擬宣布福食（核食）解禁。

行政院宣布，將以「三原則」、「三配套」解禁日本福島等五縣食品進口台灣，三原則包括回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關；三配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明＋產地證明）、福島五縣食品於邊境進行100％檢驗。行政院發言人羅秉成並稱此事已獲得府院、地方共識。

行政院食安辦主任許輔也提到，台灣不會進口「核食」，且台灣的檢驗標準比CODEX、歐盟、美國更嚴格，在邊境部分也會嚴格把關，確保食品安全；此外，食藥署也會每日公布檢驗結果，確保資訊公開透明。

衛福部長陳時中則說，世界潮流就是走向「正常化」，當核汙染發生時，因大家無法掌握所以採取全面地區管制，之後進行風險管制，從地區管制變成品項管制，日本食品安全管理相信在世界上都受到肯定。至於日本對於核汙染的管制到底安不安全？陳時中指出，在福島等區域上、環境上，認為受汙染而可能無法恢復的區域，或暫時無法恢復的區域會禁止生產，檢驗結果不宜的也會禁止流通，加上高標準、符合世界標準的檢驗，其實內部管理非常嚴格；而已禁止11年，現在要初步開放，要讓國人更安心，因此限制品項更多、雙證管理的也更多，加上逐批檢驗，對於九大類食品也要加強抽驗，後市場管理的計畫也已擬定，基本上通過可以流通的產品，安全是有保障的，為讓國人安心，也會設定相關關卡來檢驗。

衛福部長陳時中。（圖／新聞網直播畫面）

總統府發言人張惇涵7日晚間表示，政府立場是以確保國人健康安全為原則，秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為國人食安把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。

行政院發言人羅秉成則指出，2011年3月11日發生日本東北大地震到現在已有10年，世界各國已紛紛放寬或解除對福島周邊食品的相關輸入管制。時至今日，仍對福島周邊地區「全部食品」禁止輸入的國家，全世界只剩下「台灣跟中國」。