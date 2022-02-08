大陸中新經緯新聞網8日報導，2022年春節假期結束，據不完全統計，至少有5省市區旅遊收入超百億元（人民幣，下同，約合新台幣435億元）其中，上海以177.21億元旅遊總收入暫列排行榜第一，河南以130.76億元位列第二，廣西以129.63億元排名第三。湖北和遼寧兩省旅遊收入，也超過百億。從接待遊客總人數上看，河南省7天接待遊客量達2768.97萬人次最多。

中新經緯報導，中國文化和旅遊部資料中心測算，2022年春節假期7天，大陸境內旅遊出遊2.51億人次，旅遊收入2891.98億元人民幣。據不完全統計，截至7日20時，已有上海、河南、廣西、湖北、遼寧、四川、寧夏等16省市區公布2022年春節假期旅遊收入。

從接待遊客總人數上看，河南省7天接待遊客量達2768.97萬人次，暫時領跑全大陸。同時，廣西、湖北、遼寧、四川4省分接待遊客總數也超過了2千萬人次；此外，上海、福建兩省分接待遊客總數均破千萬人次。

攜程發布的《2022年春節旅遊總結報告》顯示，虎年春節超八成遊客選擇在本地逛景區，本省景區門票占比高達82％。其中，北京、上海、無錫、重慶、成都、廣州、蘇州、西安、開封、南京的遊客最愛在家門口逛景區。從年齡來看，80後人群最多，占比近五成，90後占比約三成；值得一提的是，虎年加入逛吃行列的00後客群顯著增加，春節期間00後逛景區的人數同比增長27％。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，今年春節近程本地遊趨勢明顯，大陸各大景區、都市繁華商區、歷史人文街區等熙熙攘攘擠滿了過年的人群。

另據《去哪兒2022春節報告》，四川峨眉山、眉山瓦屋山，重慶南天湖、武隆仙女山國家森林公園，江蘇無錫靈山勝境等，都是較為熱門的景點。

2022年春節假期適逢北京冬奧開幕，冰雪遊熱情空前高漲。北京全市各區60處冬奧和春節景觀打卡點和打卡活動吸引民眾參與，年節、冬奧氛圍濃厚。

去哪兒資料顯示，平台雪場售票數量較去年春節假期整體翻倍。其中，黑龍江哈爾濱、吉林白山、新疆阿勒泰、湖北神農架等地，冰雪遊帶動的周邊酒店預訂超去年同期的2倍以上。紹興喬波冰雪世界、廣州融創雪世界等市內雪場，在春節假期的票量比節前一周環比增幅均超2倍。另據攜程公布的資料顯示，春節期間，以東北三省為目的地的機票預訂，同比增長超5成。

中新經緯報導，各地文旅部門網站顯示，春節假期，河南雲台山、寶泉、南太行等景區，紛紛推出新春冰雪狂歡節系列活動；吉林各大雪場成為大陸各地滑雪愛好者的打卡地，大陸國家級滑雪旅遊度假地萬科松花湖度假區滑雪場、長白山萬達國際度假區滑雪場接待遊客人次同比增長分別達到了72％、351％。

湖北的冰雪遊成為該省假日旅遊市場新的增長點。武漢、襄陽、宜昌、黃岡、咸寧、恩施、神農架等地迎來大批冰雪愛好者。春節假日各地接待冰雪遊客，神農架共3.5萬人次、九宮山滑雪場約3萬人次、百里荒滑雪初一至初六接待3萬餘人，同比2021年增長60％。