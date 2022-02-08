詐騙集團在今年1月以電話欠費老哏詐騙50歲翁姓婦人，婦人共被騙現金、黃金首飾等共約200餘萬元。警方循線逮捕40歲張姓男車手，移送橋頭地檢署偵辦，但竟然只以2萬元交保。警方已向上溯源追查此詐騙集團。

楠梓警方偵辦一件詐騙案，詐騙集團先以中華電信電話欠費詐騙翁姓婦人，還聲稱她涉入不法洗錢，必須凍結帳戶並領出現金。翁姓婦人不察被騙，將48萬元現金與提款卡、密碼、帳簿、黃金首飾等裝入紙袋內，於1月19日依約定放在楠梓區久昌街的巷口，車手成功取走紙袋。

翁姓婦人之後接獲銀行通知帳簿遭異常提領，這才知道上當，經清點連同現金、黃金首飾等共損失約200餘萬元，趕緊報案。

楠梓分局接獲報案後成立專案小組偵辦，經調查鎖定張姓男子涉嫌重大，並於2月7日持拘票循線至義大停車場逮捕張姓男子。警方詢後，移送橋頭地檢署偵辦，張男經聲押後，法院以2萬元交保在案。