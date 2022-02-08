美國國務院政軍局美東時間7日通過新聞稿宣稱，已決定出售支持台灣參與「愛國者導彈」工程勤務及導彈效能鑒測計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元，其中包含工程服務支持，以維持、改善「愛國者」防空導彈系統。美國國防部國防安全合作局已經將這項軍售正式知會國會，這是美國總統拜登去年1月底上任以來第2次對台軍售。

陸媒環球網批評，美國不斷粗暴干涉中國內政。報導稱，去年8月4日，美國國防部國防合作安全局發布消息稱，美國務院已批准向台出售總價7.5億美元的40套中型自行榴彈炮系統及相關設備。

對此，陸外交部發言人曾表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。美國向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，違背國際法和國際關係基本準則，更違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是《八一七公報》規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

報導稱，中方敦促美方重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。

陸國防部也隨後對此表示，美方這一行徑罔顧國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，危害台海地區安全穩定。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

陸國防部還表示，中國人民解放軍有決心、意志和能力，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。