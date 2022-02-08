男友太老實，女友瞬間慾火全滅！1名女網友日前與男友交往3個月，年近30歲的男友平時個性老實，她也是男友的初戀，日前她不斷暗示2人可以「上本壘」了，男友最後了解意思，她則問「你弟弟準備好了沒？」沒想到男友竟回「我弟弟在家，你沒跟我說要約他一起」，讓她熊熊慾火瞬間澆熄。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的男友已快30歲，是個個性老實的男生，她也是男友的第1任女友，日前2人交往到快3個月時，她開始不斷「明示加暗示」要男友可以「上本壘」發生關係，男友最後也明白她的意思，她於是在某日問男友「你弟弟準備好了沒？」沒想到對方回1句讓她超傻眼。

該女網友說，男友聽到她的問題後回覆「我弟弟在家，你沒跟我說要約他一起」，她聽聞瞬間「滅火」，直說老實的男友竟連「弟弟」的意思都不知道，讓她很困擾；其他網友則留言笑說「哈哈哈哈真的是呆頭鵝耶」、「直男無誤」、「真的是奇葩」、「有時候一切盡在不言中，多說無益，做就對了」。

也有網友笑說「這自然就好，兩人獨處一室，乾柴烈火，妳引火就好」、「還在新手村，有得練了」、「火瞬間滅火滅一乾二淨…太老實囉」、「直接吃了吧！這還沒開封，要有老司機開路」、「適合當老公」、「太木頭了，我來吧」。