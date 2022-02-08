8日，韓國最大電動車(EV)電池業者LG Energy Solution Ltd(LGES)表示，上季營運已不再虧錢，不過市場擔心眼下的晶片短缺問題尚未解除，車商生產受阻下也會影響到EV電池的未來需求量。

LGES甫於元月底掛牌，其IPO(股票初次公開發行)規模也是韓國有史以來最大的一樁。同時，LGES一上市就立刻躍身為韓國第2大企業，僅次於三星電子並成為盤面上最耀眼的一顆新星。

LGES指出，2021年10月到12日期間，公司首次開始賺錢，營業利益為760億韓元，約6350萬美元。與市場預估的營利1500億韓元相比，LGES獲利能力著實少了近半。不過，2020年第4季的時候，LGES當時卻是大虧4790億韓元。

至於營收方面，僅次於中國大陸寧德時代，全球EV電池市占率約兩成的LGES，上季年增2%至4.4兆韓元。

產業分析師指出，受全球晶片短缺影響，汽車製造商對EV電池的需求可能也會跟著減少。韓國EV電池其它業者，包括SK On與三星SDI也異口同聲地認為，車用晶片不敷使用，的確對上季季報造成影響。