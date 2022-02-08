晶心科(6533)宣布，將攜手英特爾晶圓代工服務(Intel Foundry Services; IFS)，協助打造規模10億美元的IFS創新生態系中聚焦RISC-V的部分。透過兩者的合作與投入，將強化RISC-V及IFS生態系，並加快客戶產品的上市時程，晶心科今股價在打進IFS的利多加持下，開高走高，早盤漲幅逾2.5%，站回5日線。

本次雙方的作，晶心提供各式RISC-V處理器以及整合硬體/軟體開發環境，適合從低功耗MCU到創新資料中心伺服器等多元SoC應用。隨著IFS加速計畫(IFSAccelerator)中IP聯盟(IP Alliance)的建立，以及英特爾宣布對RISC-V生態系的開源軟體開發進行重大投資，這樣的合作讓客戶能借助IFS來打造RISC-V SoC，大幅提升競爭力。

目前晶心AndeStar第五代全系列RISC-V CPU IP家族，從單發射的25系列及27系列，到超純量的45系列，均可供IFS的客戶採用，結合硬體評估模組和軟體解決方案，進行簡易且快速的SoC研發及整合。展望未來，晶心的RISC-V CPU IP系列將支援IFS新推出的高階製程。

晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌表示，積極結盟合作是強化一個生態系的關鍵要素。晶心科樂見英特爾積極參與，一同拓展RISC-V軟體生態系。晶心將提供RISC-V處理器開發平台以及整合軟體解決方案，作為英特爾研發的基礎。

蘇泓萌進一步表示，晶心科內嵌晶心CPU IP的SoC客戶總出貨量已在2021年達到突破100億的里程碑。其中，僅2021單年即達30億顆。RISC-V晶片產品已呈現高度成長的態勢，尤其在當前晶圓產能吃緊的非常時期，IFS積極擴展RISC-V生態系並生產使用RISC-V架構的晶片，幫助客戶打造創新SoC，更具意義。

隨著越來越多半導體國際大廠採用RISC-V指令集架構並擁抱RISC-V生態系，有助於強化RISC-V以滿足新興科技的快速發展。身為RISC-V生態系中的關鍵角色，晶心持續投資研發人才招募，以開發新世代RISC-V處理器，用於新興應用如5G、先進駕駛輔助系統(ADAS)、人工智慧/機器學習、AR/VR、區塊鏈、雲端運算、資料中心伺服器與高效能運算(HPC)、物聯網、儲存裝置、安防、無線裝置等等。晶心攜手英特爾，兩家領導廠商的合作與投入，將強化RISC-V及IFS生態系，並加快客戶產品的上市時程。