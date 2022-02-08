桃園「日翊物流」爆發群聚，許多民眾擔心收到包裹會不會慘遭感染？醫師指出，根據日本最新研究，Omicron病毒存活在塑膠物品上的時間平均約8天，最長甚至達10天，是目前已知「可以活最久的」。若想確保包裹不會成為傳染媒介，5步驟一定要遵守。

台南市立安南醫院副院長許秉毅分享，曾有研究顯示，新冠病毒可在紙張存活4、5天，塑膠製品上更久；而近來席捲全球的變種病毒Omicron，甚至進化到可活6至10天、平均8天，這也是為什麼它傳染力這麼驚人的原因。

也因此，若確診者或接觸過病原的人摸了包裹，都有可能把病毒留在上面。許秉毅認為，物流公司的受感染人員已隔離，貨物再被染的機率不高，民眾如果擔心，疫情期間收、拆包裹應做好5步驟。

1.把包裹放在一張乾淨的紙上，例如報紙。

2.用酒精消毒包裹的外包裝，完成後記得消毒自己的雙手。

3.拆封後，把物品放置在「另一張乾淨的紙」，拆下來的外包裝和第一張紙，丟垃圾袋。

4.再次以酒精消毒物品。

5.用洗手乳或肥皂再次清潔雙手。