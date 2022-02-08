【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情當下，適合走出都市，安排親近戶外山林步道行程！特別是在此春暖花開、萬物從冬天甦醒的季節，更該脫下口罩、大口呼吸新鮮芬多精，交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內梨山、南庄等地櫻花盛開，登山步道處處鳥語花香，尤其推薦藤坪步道、希利克步道、田中森林步道等3條適合老少咸宜的步道及周邊景點遊程，趁著年假，全家一起出門走走吧！

▲獅頭山風景區-藤坪步道有80多種蕨類植物。 圖：參山國家風景區管理處／提供

獅頭山風景區-藤坪步道

自獅山遊客中心大門右側山上，即入藤坪生態園區，步道全長約1200公尺，所需時間約1小時，步道採用自然工法，以枕木、棧道及泥土山徑為主，地勢平坦好走，且區內藤類50餘種以上、蕨類有80多種，是一處豐富的生態教育園區，適合親子健走吸取芬多精的好去處。此外，從台三線轉入124乙線往南庄方向，兩旁豎立粉紅櫻花美不勝收，千萬別錯過了這冬去春來的美景，並到南庄老街品嘗在地客家特色美食，走訪百年歷史「南庄老郵局」，享受漫遊南庄國際慢城小鎮之美。

▲希利克步道挑戰泰雅勇士之路。 圖：參山國家風景區管理處／提供

梨山風景區-希利克步道 賞櫻不用冒險出國去

梨山風景區處處櫻花綻放，福壽山農場千櫻園內有富士櫻、昭和櫻等多種櫻花，2月底至3月初正是最佳的觀賞期！而自梨山賓館尋梅園至攬勝樓的希利克步道，步道全長約600公尺，所需時間約40分鐘，全程以不破壞自然生態的友善環境工法施作，步道沿途綠意萬千，原始森林林相豐富，鳥類、昆蟲、蝴蝶種類繁多，是一條充滿自然野趣的森林步道，終點來到攬勝樓，登高望遠，別是一番滋味！

▲八卦山風景區-田中森林步道是健行熱門地點。 圖：參山國家風景區管理處／提供

八卦山風景區-田中森林步道

自彰化縣田中森林公園內至鼓山寺，步道全長約3500公尺，所需時間約2小時，步道沿蜿蜒的山稜而建，沿途綠蔭夾道，有為數眾多的涼亭、不鏽鋼扶手、運動設施等，加上視野好難度低，已成為民眾登山健行的熱門地點。

建議可沿著木棧道而行，即可到赤水崎公園，園區保留原有林相、栽種四季花草、鳥類資源豐富，適合全家大小森林浴與休閒活動，再到田中鎮市區品嘗知名的豆花、蒸餃、鍋貼等排隊美食，也能順訪在地知名景點「田中窯燒貓村」，體驗彩繪農村新景象。

更多步道資訊，請上交通部觀光局參山國家風景區管理處官網：

與參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）