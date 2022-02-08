大陸國家電影局7日發布數據，今年除夕至初六電影票房達60.35億元（人民幣，下同，約台幣264億元）。與此同時，大陸春節檔「票價貴」的話題也登上熱搜，據燈塔專業版數據，大年初一，大陸平均電影票價為56.1元，部分地區《長津湖之水門橋》的票價更高達100元以上（約台幣430元）。

目前大陸春節檔電影票房排名前三的為《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》、《奇蹟·笨小孩》，分別超24億元、12.8億元、6.4億元。另外，一度開局不利的《狙擊手》也因口碑「逆襲」，近幾日排片與票房都有增長的趨勢。

燈塔研究院行業分析師張榮棣指出，動畫電影中，《熊出沒》系列新作《熊出沒·重返地球》則創下了系列票房新高，首次連續三日票房破億，這也刷新了親子類兒童動畫的新高。另外，《這個殺手不太冷靜》上映後逆襲至票房第二，由此可見喜劇在春節檔這樣闔家歡樂的節日裡屬於剛需類型。

值得注意的是，大陸今年春節檔的平均票價也首次突破50元大關，不過，高票價之下，觀影人次顯著下降，公開數據顯示，春節前三天，影院的平均票價上漲近兩成，而觀影人數（次）相比去年春節減少了約三成。

票房方面，中金公司此前預計在保守、中性、樂觀情形下，2022年春節檔（含服務費）票房分別為57.82億元、69.6億元、84億元，全年票房均有望持續回暖。

今年大陸春節檔影片背後有超過百家公司參與，其中包括中國電影、上海電影、橫店影視、光線傳媒、萬達電影、奧飛娛樂等10餘家上市公司。疫情影響下，影視行業加速整合，龍頭公司將顯著受益，低線城市尤為如此。下沉市場觀影人次增幅最大，亦反映低線市場的市場潛力。基於政策支持以及龍頭公司的定增與整合舉措，行業基本面得以改善。在票房持續回暖、市場份額與經營效率提升的背景下，頭部院線及核心出品方也值得關注。