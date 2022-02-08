桃園市長鄭文燦8日主持防疫會議，他說，國高中小將在11日開學，8日針對16499名教職員工在8校接種疫苗。另針對長者接種專案，也會請照服員統計服務的長者，提高長輩疫苗覆蓋率。

鄭文燦表示，過年前後進行BNT、高端5天疫苗專案，共接種12880劑，其中高端有3799劑，代表有相當需求，第22期也會加入高端。另11國高中小開學前，希望教職員工第3劑覆蓋率提升。目前已有6成多高中小教職員工完成接種，但還沒預約的有16499人，8日用造冊方式，在8間學校接種。此外包含幼兒園、補習班、兒照中心、社區大學、樂齡中心也納入。

鄭文燦又說，衛福部提出擴大65歲以上長者接種專案，將由照服員1對1服務，安排接種。他說明，桃園75歲以上覆蓋率第1劑80％以上，第2劑覆蓋率73％，希望由照服員提高未接種長者疫苗覆蓋率，請他們統計照顧服務長者，哪些還沒接種，按照中央方案，還提供照服員200元疫苗陪伴津貼，服務對象若百分百覆蓋率，也另有獎勵。

鄭文燦最後說，市府員工快篩3895人都是陰性，社區採檢站7日採檢1708人也是陰性。他提醒，疫情雖然在收斂，仍要保持最大警戒跟謹慎。