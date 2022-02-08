搶攻國旅春遊商機，力麗觀光攜手台灣花草茶知名品牌「小草作Grassphere」跨界合作，提供專案住客特製花草茶禮，讓住房賞花遊程不僅有視覺上的體驗，更能從嗅覺與味覺品嚐春日氣息，即日起到4月30日前，入住力麗觀光旗下飯店含力麗哲園日潭館、月潭館、力麗儷山林日月潭館、墾丁館、力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊、花蓮力麗華美達安可酒店等，春遊住房專案最低只要1499元起，每房贈送小草作花草茶禮乙份，標榜小資族也能隨時輕鬆出發去旅行。

二月起花期陸續盛開，從櫻花、鬱金香、杜鵑、茶花、風鈴木等等，全台都有知名賞花好去處，力麗觀光各營業據點特別規劃春遊住房專案，搭配小草作贈禮讓消費者的旅行增添花草體驗。位於賞櫻勝地南投日月潭的三個館別，儷山林會館日月潭館規劃一泊二食4999元起、力麗哲園日潭館住房專案含纜車票3999元起、力麗哲園月潭館住房專案含九族文化村門票4600元起；想看墾丁木棉花季與野牡丹花，可入住儷山林會館墾丁館，雙人住房1499元起，小資也能輕鬆遊。東台灣除了山海景觀，各處櫻花與風鈴木也不容錯過，花蓮力麗華美達安可酒店一泊二食3097元起，經濟又實惠。

位於宜蘭的馬告生態園區含棲蘭山莊、明池山莊和神木園，在這個季節山櫻花、關山櫻、緋寒櫻與大島櫻正準備接力登場，園林山水再加上雲霧繚繞，超有詩意。從宜蘭上明池山莊約莫90分鐘，當怒放的櫻花綻滿明池湖畔、山林，更顯露迷離夢幻之美，一年四季盡享不同生態樣貌，春遊住房優惠只要3999元起，再享房型升等一級(每日限量)。除了賞花之外，參加神木園一日遊，有全國最大檜木群，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏，享受含量最高的負離子，讓身心靈都獲得舒放。

2014年成立的台灣品牌小草作Grassphere，標榜堅持用天然無添加的開發理念，以100%台灣在地生產的花、草、果、茶等原料，打造各式風味茶飲。此次春遊住房專案力麗觀光精選的兩款茶品，其中就有來自台南的黑糖、苗栗的杭菊與紅棗，另一款則是使用屏東鳳梨、石碇桂花與南投紅玉紅茶，光從內容物的產地溯源就能讓人感受用心。力麗觀光董事長蔡宗易表示，作為旅宿業者，時常思考自身品牌與土地的連結性，希望將台灣的美好推廣出去，這一點與小草作的品牌概念不謀而合，因此合作起來特別有意義，也希望消費者們能好好享受這一份贈禮心意。