台灣科思創與教育部、達德能源以及德國在台協會、德國經濟辦事處、歐洲商會、營建署國家公園等十餘個單位聯合舉辦了針對全台12歲以下孩童的環境故事競賽，邀請小朋友們透過他們的聲音，讓更多人知道在我們生長的地球上，美麗的海洋發生了甚麼事情，並且了解該如何一起透過垃圾分類及環保3R的觀念，共同來守護我們美麗的海洋，成為地球守護者的一份子。

環境故事競賽即日起起跑，透過科思創免費雙語環境故事APP與報名網站來參賽。分為3個年齡層（個人組 - 小童、大童，與團體組），4個組別（中文演說與朗讀、英文演說與朗讀），總計12組競賽，近1250份獎項。頒獎典禮將於9月14日，世界淨灘日當周，於德國在台協會舉辦。

教育部表示，臺灣得天獨厚地理環境成就豐富的海洋資源，需要我們珍惜與愛護，教育部自2007年公布「海洋教育政策白皮書」以來，持續推動5年為1期的「海洋教育執行計畫」，並藉由海洋教育議題融入不同學習領域，讓孩子在海洋這間最大的教室裡學習。另外，也鼓勵師生參與海洋淨灘、戶外教學及生態保育海洋等活動，讓師生走入大自然，一起守護海洋環境。教育部也感謝科思創辦理「小小地球守護者 保護海洋故事」競賽，讓更多小朋友接觸海洋教育，引導孩子學習守護海洋資源，為地球盡一份心力。

「用愛讓世界更精彩」，是台灣科思創版權所有的免費中英雙語環境故事APP，透過生動有趣的互動故事引導與配音錄製功能，讓孩子們對現今社會面臨的海洋污染問題產生好奇，進而體認到它的嚴重性，再透過廢棄物管理與3R知識的傳遞，鼓勵孩子加入小小地球守護者的行列，讓我們的海洋變得更乾淨，生活變得更快樂！

台灣科思創總經理李銘城表示，有鑑於各縣市擁有的資源不同，此次競賽各組別的前五名評審獎原則上將為北、中、南、東、離島第一名的孩子，再依照其總成績排名。我們希望透過這場競賽，鼓勵更多來自不同鄉鎮背景的孩子，透過說環境故事的方式提升自己在敘事與表達方面的能力，並讓孩子們從中體認環境保護是我們每個人的責任。期望有更多小小地球守護者加入我們的行列，讓我們一起將偌大的海洋恢復成原本那美麗且迷人的樣貌。

此環境故事競賽之參加對象為全台12歲以下的小朋友，競賽將會採分組、分齡的方式進行，分為個人組與團體組，其中個人組又分為小童組（8歲以下）與大童組（9-12歲），團體組則可跨齡或同齡參賽，一組限3～5人。故事競賽組別總共分為中文故事創作、中文故事朗讀及英文故事創作、英文故事朗讀，共四大組別，各組別僅能報名一次，不得重複報名，如：一年級孩子可以小童組身分，四個組別各報名一次，並與其他孩子組隊，以團體組身分，四個組別再報名一次。總計可報8次（4組個人，4組團體）。各組別前五名的得主原則上將為該組別的分區冠軍。五大區域分別為北部、中部、南部、東部、離島。

競賽報名時間為2022年1月28日至4月5日，活動方式則是在活動期間至競賽官網點選「我要報名」後註冊帳號，填寫線上報名表與填入先前已錄製的創意故事影片的YouTube連結或是直接上傳影片，即可完成報名與繳件，影片需含故事末自己對地球的承諾、不得剪接亦且不可出現不雅文字及會影響他人智慧財產權的聲音，否則將被退件。前500名通過審核的影片有早鳥獎，將獲得博物館門票兩張，其餘通過審核者將隨機選取500名獲得用2.8個回收寶特瓶所做出來的環保購物袋!除了60名評審獎得主外，活動期間亦會選出120支人氣影片給予人氣獎。