美國司法部周一宣布已經對總部位於深圳的海能達通信（Hytera Communications Corp）提出刑事訴訟，指控該中國電信公司與摩托羅拉解決方案公司（Motorola Solutions Inc）員工串謀竊取該美國公司的數位式行動無線電（Digital Mobile Radio）技術。

摩托羅拉解決方案公司的前身是摩托羅拉旗下的電信網路設備部門。

在本案起訴書中，美國政府指控海能達在2007年至2020年期間，以提供比摩托羅拉更優沃的薪資與福利做為條件，在馬來西亞招募摩托羅拉員工，並藉此竊取摩托羅拉的無線電、即所謂「對講機」的專有商業機密。

起訴書雖指明對海能達提告，但隱藏其他共同被告姓名，部分被告是涉案的摩托羅拉前員工。

海能達面臨包括串謀竊取商業機密等21項刑事指控。一旦這些指控成立，海能達恐將面臨摩托羅拉遭竊取之商業機密價值3倍的刑事罰款。

摩托羅拉執行副總裁兼法務長Mark Hacker發布聲明表示，這項指控突顯出這家中國公司的非法行為是如何謀算與精心策畫，摩托羅拉將繼續在世界各地對海能達提起民事訴訟，以防止該公司的連續侵權行為，並追回其積欠摩托羅拉解決方案公司的數億美元損害賠償。

2020年2月，摩托羅拉在控訴海能達竊取商業機密和侵犯版權案中獲得勝訴，並獲賠7.46億美元。

另一方面，海能達在透過律師發布的聲明中表示不認同美國政府的指控，並對此感到「失望」。該公司表示一直致力於尊重他人的智慧財產權，海能達將在法庭上提出抗辯，並陳述己方觀點。