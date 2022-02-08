「隨著半導體奈米製程、3D封裝等先進製程演進，半導體產業與散熱產業的關係已經改變，我們從來沒有被半導體廠這麼需求過，目前我們已成為晶圓代工大廠、韓國及美國等半導體廠合作夥伴，只要半導體持續進步，我們就很豐收！」雙鴻(3324)董事長林育申表示。

過去一直處於天秤兩端互相競爭的半導體產業及散熱產業近兩年開始出現質變，原本預期半導體奈米製程提升晶片效能可以降低熱耗，但5G、低軌道衛星、元宇宙等各項新興應用，引爆高頻高速傳輸需求，儘管晶片效能大幅提升，熱耗卻不減反增，且碳化矽等第三代半導體等新材料應用開始大量導入3C快充電源產品、車用電子及電動車，解決高頻高速及高功率大電流高熱問題更為殷切，半導體產業轉向與散熱產業合作，加上全球積極落實節能減碳，為散熱產業開啟龐大新商機。

雙鴻挾長期深耕散熱技術，不僅站穩NB及繪圖卡散熱模組龍頭廠，近幾年跨入伺服器/資料庫中心、5G、電動車、半導體等領域成果也逐漸顯現，在當紅先進製程晶圓級3D封裝，雙鴻亦與國內半導體大廠合作提供晶圓散熱解決方案，面對HPC/元宇宙/電動車等新興應用進入高成長期，雙鴻如何攜手半導體及品牌客戶搶進龐大商機？以下是林育申專訪：

一，奈米先進製程及第三代化合物半導體對散熱產業帶來那些影響與改變？

答：早期總說半導體先進製程演進，熱功耗就會減少，但實際上並非如此，20年前NB瓦數約8瓦，用一般擠型散熱片+熱管就可以散熱，隨著半導體製程演進，晶片瓦數遞增且愈來愈燙。2012年跟IBM技術移轉時，他們畫了一個趨勢概念，原本摩爾定律預測，電腦運算速度將會以每2年增加2倍的趨勢成長；但互聯網的崛起，大數據時代的來臨，為了更即時地處理龐大的資料量，需要更強大且高速運算能力的電腦系統，因此運算能力將從過去Intel時代摩爾定律半導體製程技術2年2倍變成2年4倍，包括網通、繪圖卡等都不是傳統方式可以解決，必須藉由製程進步及封裝技術才可以解決2年4倍的問題，後來趨勢也是如此。隨著先進奈米製程逐步逼近物理極限，為解決系統高速運算問題，晶圓代工等半導體廠發展重心除追求更先進奈米製程，亦朝向封裝技術的創新，採用晶圓級3D封裝，結果遇到過熱問題，為散熱產業開啟另一個世界。過去無論是CPU或GPU都是單晶片，用氣冷散熱模組解熱即可，但系統運算速度提升及3D封裝整合更多IC封裝，致使瓦數及平均熱密度較過去高很多；依照晶片廠Roadmap(規劃藍圖)，未來單顆小晶片熱都可能上千瓦，瓦數在200W、300W、400W時，氣冷還做得到，持續攀升的瓦數，且空間限制在某個區域，甚至整個晶圓可能都是熱源時，水冷應用就出來了。以前我們碰不到半導體公司，近來因我們擁有領先同業的水冷技術，獲國內晶圓代工大廠青睞，目前封裝廠、國外晶圓製造及半導體廠都找上我們，跟他們一起合作晶圓製程所須散熱產品前期開發，一起解決熱問題。

至於第三代化合物半導體只是材料變化，從矽轉為以氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)材料為主，儘管第三代半導體特色是尺寸可以做得很小，反應速度很快，且散熱較矽晶圓快，也比較好，但晶片縮小代表熱密度增加，熱衝擊更大，加上運算能力考量，在有限的面積要塞更多電晶體，密度愈密也導致熱衝擊愈大，對散熱的需求亦是持續增加。

換言之，無論矽晶圓或第三代半導體，運算及應用需求愈來愈多，熱還是在，對散熱的需求不僅未減少反而還增加，我們從來沒有被半導體廠這麼需求過，未來半導體沒有散熱肯定不行，只要半導體持續進步，我們就很有豐收。(3-1)