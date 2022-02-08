中新經緯報導，2022年春節假期結束，據不完全統計，大陸已有16個省市公布2022年春節假期旅遊收入，其中，包括：上海、河南、廣西、湖北、遼寧等5省分，旅遊收入超百億元（人民幣，下同）。

★5省市旅遊收入超百億

根據大陸文化和旅遊部數據中心測算，2022年春節假期7天，大陸全國國內旅遊出遊2.51億人次，比去年同期減少2.0％，按可比口徑恢復至2019年春節假日同期的73.9％；實現大陸國內旅遊收入2891.98億元，比去年同期減少3.9％，恢復至2019年春節假日同期的56.3％。

陸16省市春節旅遊成績單出爐，5地收入超百億人民幣。（中新經緯）

據中新經緯不完全統計，截至2月7日20時，已有上海、河南、廣西、湖北、遼寧、四川、寧夏等16省份公佈2022年春節假期旅遊收入。其中，上海以177.21億元的旅遊總收入暫列排行榜第一，河南以130.76億元位列第二，廣西以129.63億元排名第三。此外，湖北和遼寧兩省份旅遊收入也超過了百億。

從接待遊客總人數上看，河南省7天接待遊客量達2768.97萬人次，暫時領跑全大陸。同時，廣西、湖北、遼寧、四川4省份接待遊客總數也超過了2千萬人次；此外，上海、福建兩省份接待遊客總數均破千萬人次。

旅遊業者攜程發佈的《2022年春節旅遊總結報告》顯示，虎年春節超八成遊客選擇在本地逛景區，本省景區門票佔比高達82％。其中，北京、上海、無錫、重慶、成都、廣州、蘇州、西安、開封、南京的遊客最愛在家門口逛景區。從年齡來看，80後人群最多，佔比近五成，90後佔比約三成；值得一提的是，虎年加入逛吃行列的00後客群顯著增加，春節期間00後逛景區的人數同比增長27％。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，今年春節近程本地遊趨勢明顯，大陸全國各大景區、都市繁華商區、歷史人文街區等熙熙攘攘擠滿了過年的人群。

另據《去哪兒2022春節報告》，四川峨眉山、眉山瓦屋山，重慶南天湖、武隆仙女山國家森林公園，江蘇無錫靈山勝境等，都是較為熱門的景點。

★冰雪旅遊火熱

2022年春節假期恰逢北京冬奧會開幕，讓大眾冰雪游熱情空前高漲。北京市文化和旅遊局表示，為確保北京2022年冬奧會和冬殘奧會安全順利舉辦，疫情防控嚴格有力，假日旅遊安全平穩，旅遊市場秩序井然，文旅活動豐富有序。北京全市各區60處冬奧和春節景觀「打卡點」和打卡活動吸引眾多民眾參與，年節、冬奧氛圍濃厚。

旅遊業者「去哪兒」數據顯示，平台雪場售票數量較去年春節假期整體翻一倍。其中，黑龍江哈爾濱、吉林白山、新疆阿勒泰、湖北神農架等地，冰雪游帶動的周邊酒店預訂超去年同期的2倍以上。紹興喬波冰雪世界、廣州融創雪世界等市內雪場，在春節假期的票量比節前一周環比增幅均超2倍。另據攜程公佈的數據顯示，春節期間，以東北三省為目的地的機票預訂，比去年同期增長超5成。

報導稱，經整理大陸各地文旅部門網站數據發現，春節假期，河南的雲台山、寶泉、南太行等景區，紛紛推出新春冰雪狂歡節系列活動；吉林的各大雪場成為全國各地滑雪愛好者的打卡地，國家級滑雪旅遊度假地萬科松花湖度假區滑雪場、長白山萬達國際度假區滑雪場接待遊客人次比去年同期增長分別達到了72％、351％。

湖北的冰雪游成為該省假日旅遊市場新的增長點。武漢、襄陽、宜昌、黃岡、咸寧、恩施、神農架等地迎來大批冰雪愛好者。春節假日，神農架共接待「冰雪」遊客3.5萬人次。咸寧九宮山景區、宜昌百里荒景區冰雪游一票難求，北京冬奧會開幕後，單日遊客到訪量更是連續接近或超過常態化疫情防控要求下的承載極限，九宮山滑雪場春節共接待遊客約3萬人次；百里荒滑雪初一至初六共接待遊客3萬多人，比2021年增長60％。

廣西「迎冬奧」成為節慶特色主題。玉林市舉辦「我為冬奧喝彩！」新春許願中國年系列新春活動；北海舉辦「冰雪盛宴」、「北京冬奧會知識有獎答題」等「冬奧」文化主題活動；桂林全州天湖滑雪場讓南方遊客也在北京冬奧會期間實實在在過了一把「冰雪癮」。