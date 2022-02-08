在連5周下跌後，歐股周一收漲。礦業股的上漲和正面的財報數據，掩蓋了市場對政策收緊即將到來，以及地緣政治緊張關係的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.13點或0.68%，為465.28點。該基準指數今年以來下跌逾5%；此前因廣泛的通膨壓力導致主要央行出現鷹派言論，科技股大幅下挫。

礦業股升1.7%，為表現最好的板塊；大宗商品主要進口國中國發表積極的言論，力促基礎建設投資，推升了金屬價格。

周一德股升0.70%，英股漲0.76%，法股升0.83%，荷蘭AEX指數升1.14%，義大利股市下跌1.0%。

JFD集團研究主管Charalambos Pissouros說，歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)在上周已經為今年的升息開啟大門。

不過拉加德在周一表示，通膨壓力可能在成為預期中的紮根固定化之前出現減弱，這將排除掉貨幣政策急速改變的需要。拉加德此番言論似乎與上周的評論形成對比，上周四才暗示了今年可能的加息。

周一德國兩年期政府公債殖利率升至近7年的最高水準。但是義大利債券遭到大幅拋售；義大利債券被貨幣市場視為是歐洲國家主權(評級)最薄弱的。

周一公布的數據顯示，德國12月工業生產下降；供應鏈的瓶頸以及建築業的減弱，阻礙了該歐洲最大經濟體在去年底的工業表現。

白宮國家安全顧問Jake Sullivan周日警告，俄羅斯可能在數日或數周內攻擊烏克蘭，目前美國和歐洲盟友仍繼續努力，為俄羅斯總統普丁(Putin)提供擺脫危機的外交途徑。

Pissouros認為，考量到烏克蘭地緣政治緊張局勢的加劇，不排除市場出現波動的可能。

歐洲最大銅生產商Aurubis上漲3.2%；該德國公司上季獲利大增85%，並且在金屬價格穩建情形下，重申全年獲利高於預期。

法國佛吉亞(Faurecia)升0.9%；該車用零件供應商宣布2025年銷售目標為超過330億歐元(約合377億美元)，營業利益率逾8.5%。

法國居家護理設施公司Korian下滑2.1%；法國一名律師要提告該公司，認為該公司銷售的設施存在弊端缺失。