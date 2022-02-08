不少餐飲業者都會推出禮券，供民眾消費時使用，不過一名女網友近日在大掃除時，無意間翻到10年前麥當勞200元禮券，好奇是否還有效用，她將其PO上網詢問，貼文釣出員工解答，表示禮券等同現金，無使用期限，10年前的券還是可以使用。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，過年時大掃除，無意間在抽屜翻到10年前就讀的幼兒園送的麥當勞200元禮券，令她懷疑是否還能使用，並將其PO上網詢問網友，「大家會留著收藏？還是去麥當勞試試看？」

一名女網友翻出10年前麥當勞禮券。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，引發網友熱議，「背面如果沒有寫有效日期，就去用看看啊」、「去麥當勞試試看，好奇店員的反應！」、「上網拍賣，搞不好還可以賣更高」、「上網賣掉，或留著做紀念吧！不然禮券上的數字，已被通膨吃掉一大半了」、「你把這個當古幣蒐藏了吧」。

留言中有一名自稱是麥當勞員工的網友說，「上班時有問過主管，他說禮券無使用期限，所以是可以到全省門市使用的，且等同現金」。另外也有人透露，「這個禮券我也有，上次拿這個去買！員工直接嚇到，他完全不知道這是什麼，還跑去問主管」、「這個我也有用過，找到的當天就趕緊拿去消費」。