行政院今（8）日上午10時舉辦「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解除管制多年的日本食品輸入條件，意即解禁所謂的日本「福食」，或反對者直言的日本核食，國內外高度關注。其實，日本「福食」叩關不只一次，但每次都引發不小民意反彈，《中時新聞網》特別整理懶人包，讓讀者了解此一爭議事件來龍去脈。

日本核食爭議懶人包。（製表／陳友齡）

一、什麼是「日本核食」？

2011年3月11日，日本東北地方、太平洋近海發生地震矩規模9.0強震，是有紀錄以來在日本發生規模最大的地震，加上後續引發的海嘯致福島縣的核電廠發生連串事故，最終造成輻射外洩，日本政府坦言周遭的蔬菜、畜牧、海產等均偵測到放射性汙染。隨後包含台灣在內共有55個國家及地區宣布禁止福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣及千葉縣等5縣的食品進口。

二、台灣過去對核食的管制為何？世界各國相關管制又為何？

包括台灣、美國、大陸、歐盟、紐西蘭、加拿大等國家與地區均曾對日本核食進行限制，如美國就曾限制日本14縣、100多項農產品進口，直到2021年才全面解除限制；歐盟雖未禁止進口，但卻要求特地地區或食品須附上輻射檢驗證明，一直到美國解禁後，歐盟才跟進。

到目前為止，僅剩台灣與大陸維持全面禁止核食進口，南韓則放寬部分限制，目前僅禁止福島等8縣的水產品進口。

三、我政府何時開始有開放核食的討論，理由何在？

因日本有所要求，馬政府時期曾有討論要解禁核食，但因民意不認同，國民黨未放行。民進黨本也反對，2018年的核食公投更有779萬人認為應持續限制進口，但蔡政府上任後態度開始有改變，2021年底萊豬公投結果有393萬人認為應維持禁止進口、413萬人認為可以開放，佔總數51％，台灣又剛好叩關CPTPP，解禁日本核食方向腳步加快。

政院也在2022年2月8日宣布解禁日本食品輸入管制，被不少人批評為開放日本核食、枉顧國人健康。

四、核食對健康的影響

福島核災導致碘-131、銫-137、鍶-90等輻射物質外洩，儘管不同物質的衰落期有異，但有專家指出，銫-137的半衰期約為30.17年，鍶-90的半衰期大約是29.1年，而福島核災發生至今僅11年，仍被視為有風險疑慮。

其中，人體的甲狀腺因為容易吸收環境中的有機碘，並儲存於甲腺腺中，因此各界對於碘131可能隨著食物與水進入人體造成影響相當關注。日本東電為此成立調查小組，每年都對福島縣縣民進行健康調查，2019年時曾發表中期報告稱「現階段不認為甲狀腺癌與核輻射有關」。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海過去接受《中時》採訪時則表示，銫137在環境中的半衰期約30年，在人體中也高達70天「算是非常久」，且銫137的性質如同鉀離子，容易積存肌肉及內臟中，進而增加罹癌症風險。

五、在野黨態度與民意？

因核食議題持續被討論，2018年時國民黨郝龍斌因此提出「反核食公投」，最終有779萬人認為因維持進口限制，僅有223萬人持反對意見，結果顯示當時有78％民眾反對進口日本核食。

台灣民意基金會今年1月底針對日本核食解禁公布最新民調，結果也顯示僅有3成9支持開放，仍有5成5的民眾選擇不支持。