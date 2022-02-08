北京冬奧慢慢進入精采階段，除了中華隊好手備受關注，各國的奪金級戰將如日本羽生結弦、大陸谷愛凌都成為焦點，此外本屆賽會的爭議事件頻傳，昨天在跳台滑雪混合團體項目中，日本美少女高梨沙羅在首跳後被判服裝違規，導致比賽失格，對此她難過到失望痛哭。

高梨沙羅被稱作日本跳台滑雪女神，擁有亮麗外表和優秀競賽成績，這次的表現備受矚目，不過昨天在第二跳前卻遭大會判定服裝違規，被認定在裝束大腿部份的服裝多了2公分，不符規則，首跳的103公尺成績也因此取消，高梨沙羅當場失望爆哭。

而備受爭議的點是，目前這個項目已有5位選手因服裝被判失格，包含奧地利、挪威、德國等選手，歐洲媒體《Eurosport》直呼看不下去，以「鬧劇」來形容這個情況，其中挪威選手更質疑了裁判公正性，認為他們用和以往完全不同的方式來測量服裝。

高梨沙羅今年25歲，在世界盃系列賽取得61冠，還拿下2012年冬季青年奧運個人金牌，原本期待在本屆奧運繳出好成績，卻因爭議判決失格，對此她的教練鷲沢徹表示高梨在首跳結束後被突擊檢查，這不是她的錯，而是工作人員確認不足。