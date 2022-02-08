37歲余祥銓和小12歲女友柔柔交往4年，戀情穩定，小倆口受訪時也都曾鬆口想婚的念頭。而余祥銓日前帶著女友向二姊余苑綺（綺綺）拜年時，余苑綺卻稱呼小倆口是「舅舅、舅媽」，不免引發外界聯想，余祥銓和柔柔是否已結婚，還有人留言問「余祥銓結婚了嗎？」對此，余苑綺也現身親自解答了。

余苑綺今年在大年初一提早回娘家過年，同時為爸爸余天慶祝生日，余苑綺昨（7日）則曬出與一對兒女、愛犬，以及弟弟余祥銓的合照，余苑綺並發文寫下：「舅舅 舅媽發紅包啦 新的一年順順利利」，余祥銓也PO出同張照片，並寫下：「小孩和狗一起拍照 得到的結果就是場面非常失控」，不過，余苑綺發中的「舅媽」2字意外引起網好奇，難道余祥銓已低調結婚了？還有人留言問「余祥銓結婚了嗎？」對此，余苑綺也現身回應：「還沒」，並貼出哭笑不得的貼圖。

余苑綺臉書全文。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

37歲余祥銓雖然和女友柔柔相差12歲，不過小倆口交往4年、戀情穩定，兩人也不避諱公開合體、曬恩愛，彼此受訪時也都曾鬆口想婚念頭，柔柔坦言渴望穿婚紗，也想當媽媽，余祥銓則表示，等疫情過後會給她有儀式感的婚禮。

不過余祥銓也強調，他認為，和柔柔同居跟結婚沒兩樣，只是差一張紙而已，小倆口目前沒有避孕，也不排斥「先有後婚」，倒是媽媽李亞萍很急著想抱孫，曾偷偷問柔柔有沒有避孕，希望「準媳婦」趕快生一個金孫，和余苑綺的一對兒女作伴。